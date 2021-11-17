В Коми под суд пойдет замначальника ЖКХ, по вине которой погибли два человека

В Ухте закончилось расследование дела о халатности при отлове животных. Как сообщили в СУ СКР региона, в 2019-2021 годах в управление ЖКХ неоднократно поступали обращения местных жителей с просьбой принять меры в связи с нападениями безнадзорных собак.

Однако обвиняемая, курировавшая вопросы отлова безнадзорных животных, должных мер по организации работы подчиненных в этом направлении не предприняла, подписывала акты выполненных работ по муниципальным контрактам на отлов собак, не удостоверившись в наличии подтверждающих исполнение документов. В результате халатного отношения обвиняемой к исполнению своих обязанностей от нападений бродячих собак погибли две женщины, еще 45 человек обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения.

По искам пострадавших от нападения безнадзорных животных судом с администрации МОГО «Ухта» в счет компенсации морального вреда выплачено более 2,4 млн рублей, чем причинен материальный ущерб в крупном размере. Кроме того, ненадлежащее исполнение обвиняемой своих должностных обязанностей повлекло не освоение средств бюджета (субвенции) МОГО «Ухта» на общую сумму более 4,2 млн рублей.



В ходе расследования обвиняемая не признала вину по предъявленному обвинению. Между тем, следствием собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу.