Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контакта с заболевшими

Россиянам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после вакцинации, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пишет РИА Новости.
При этом у них не должно быть симптомов COVID-19. Аналогичные правила распространяются и на тех, кто уже перенес болезнь.
- Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания, — говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом непривитые, контактировавшие с больным COVID-19, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последней встречи или до выздоровления.