Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контакта с заболевшими

Россиянам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после вакцинации, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пишет РИА Новости.

При этом у них не должно быть симптомов COVID-19. Аналогичные правила распространяются и на тех, кто уже перенес болезнь.