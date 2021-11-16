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Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контакта с заболевшими

Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контакта с заболевшимиpixabay

Россиянам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после вакцинации, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пишет РИА Новости.

При этом у них не должно быть симптомов COVID-19. Аналогичные правила распространяются и на тех, кто уже перенес болезнь.

- Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания, — говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом непривитые, контактировавшие с больным COVID-19, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последней встречи или до выздоровления.

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