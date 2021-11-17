Выяснилось, сколько зарабатывают преподаватели в Коми

Министр образования Коми Наталья Якимова рассказала о том, как обстоят дела с зарплатами педагогов в регионе. Также она озвучила средние цифры за последние девять месяцев, пишет “БНК”.

Так, средние зарплаты преподавателей в 2021 году составили:

высшее образование – больше 103 тыс. рублей,

общее образование – больше 55 тыс. рублей,

среднее профессиональное – 52 тыс. рублей,

дошкольное образование – 42 тыс. рублей.

Если говорить о сотрудниках учреждений дополнительного образования, то там средняя зарплата составила 51 тысячу рублей. А в учреждениях для сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей, эта сумма достигла 48 тысяч рублей.