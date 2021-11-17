В ГИБДД рассказали, сколько водителей в Коми ездят пьяными

В ГИБДД Коми рассказали о том, как обстоит ситуация с пьяными водителями в регионе. Как оказалось, ни штрафы, ни рейды, ни даже лишение прав не решают ситуацию в полной мере.

Так, еженедельно в республике ловят более 50 человек, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. С начала года правоохранители поймали уже 3104 человека. Примечательно, что 453 из них управляли машиной, будучи пьяными, повторно.

Всего за 10 месяцев этого года зафиксировано 117 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях пострадали 164 человека, а 14 погибли.