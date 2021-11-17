В Роспотребнадзоре рассказали, сколько детей болеют ОРВИ в Коми

Стало известно, что за последнюю неделю за медицинской помощью в Коми обратились 8590 человек. Среди них 3868 детей, сообщает Роспотребнадзор.

Среди заболевших – 45% составляют дети в возрасте до 14 лет и 55% - взрослое население. В материале от больных определяются вирусы гриппа A(H3N2), также циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, РС-вирусы, риновирусы и др.), - отметили в ведомстве.

Также в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. По информации Роспотребнадзора, на 12 ноября привито 26,1 процента от всего населения Коми, то есть 212095 человек, среди которых 74250 детей.