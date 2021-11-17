В ноябре на лекарства от коронавируса в Коми потратили 32 млн рублей

В Минздраве Коми опубликовали данные о тратах на лекарства от коронавируса. Также в ведомстве рассказали о том, насколько ими обеспечены медучреждения региона.

Министерство поделилось данными после того, как в сети появилась информация о том, что в одной из городских больниц пациентов с коронавирусом попросили срочно самостоятельно приобрести лекарственный препарат. Информация поступила от знакомых местной общественницы.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в больницах и поликлиниках региона есть все необходимые лекарственные препараты.