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В ноябре на лекарства от коронавируса в Коми потратили 32 млн рублей

В ноябре на лекарства от коронавируса в Коми потратили 32 млн рублейФото из архива редакции

В Минздраве Коми опубликовали данные о тратах на лекарства от коронавируса. Также в ведомстве рассказали о том, насколько ими обеспечены медучреждения региона.

Министерство поделилось данными после того, как в сети появилась информация о том, что в одной из городских больниц пациентов с коронавирусом попросили срочно самостоятельно приобрести лекарственный препарат. Информация поступила от знакомых местной общественницы.

По информации Минздрава, на сегодняшний день  в больницах и поликлиниках региона есть все необходимые лекарственные препараты.

Только с 1 по 15 ноября текущего года в медицинские учреждения Коми для амбулаторного и стационарного лечения поступили следующие лекарственные препараты на общую сумму 32 129 070 рублей: «Эликвис», капли «Гриппферон», «Ксарелто», «Умифеновир», «Коронавир» и «Арепливир» в количестве 29836 упаковок, - отмечает ведомство. 

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