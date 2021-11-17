В ноябре на лекарства от коронавируса в Коми потратили 32 млн рублей

В Минздраве Коми опубликовали данные о тратах на лекарства от коронавируса. Также в ведомстве рассказали о том, насколько ими обеспечены медучреждения региона.
Министерство поделилось данными после того, как в сети появилась информация о том, что в одной из городских больниц пациентов с коронавирусом попросили срочно самостоятельно приобрести лекарственный препарат. Информация поступила от знакомых местной общественницы.
По информации Минздрава, на сегодняшний день в больницах и поликлиниках региона есть все необходимые лекарственные препараты.
Только с 1 по 15 ноября текущего года в медицинские учреждения Коми для амбулаторного и стационарного лечения поступили следующие лекарственные препараты на общую сумму 32 129 070 рублей: «Эликвис», капли «Гриппферон», «Ксарелто», «Умифеновир», «Коронавир» и «Арепливир» в количестве 29836 упаковок, - отмечает ведомство.