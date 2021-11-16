В России увеличили пособие по безработице

Стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому увеличивается максимальный размер пособия по безработице. Так, в 2022 году эта сумма вырастет до 12792 рублей, сообщают “РИА Новости”.

"Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12792 рублей - в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице", - говорится в документе.

На текущий момент размер максимального пособия составляет 12130 рублей. Отмечается, что условия предоставления пособия остаются прежними.