Названы единственные причины медотвода для вакцины против ковида

Медотвод от прививки против COVID-19 теперь можно получить лишь в нескольких случаях. В частности, их всего два. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Так, один из них, это прохождение химиотерапии, а второй - системные заболевания крови и соединительной ткани. Сегодня противопоказаний к прививке от коронавируса почти нет. Ее не делают только онкопациенты на химиотерапии, у которых снижен иммунитет, и пациенты с аутоимунными заболеваниями. Тем временем астма, диабет и сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации.

Как сообщает федеральный оперштаб, Коми удалось достичь 57-процентный охват вакцинацией из 80% для формирования коллективного иммунитета.