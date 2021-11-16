До конца этого года на Малой объездной дороге появится современное освещение

Мэрия Сыктывкара завершила конкурсные процедуры по определению подрядной организации для этих работ. Победителем электронного аукциона признано АО «Электромонтаж» из столицы Коми. Подрядчик планирует начать работы на следующей неделе.

Всего будет установлено 112 опор освещения на всём протяжении дороги – от Октябрьского проспекта до железнодорожного переезда в микрорайоне Дырнос.

Важно, что новый участок освещения будет подключён к единой системе городского освещения, обновлённой в текущем году в рамках реализации энергосервисного контракта (модернизировано 195 шкафов управления наружным освещением, свыше девяти тысяч светильников заменено на современные светодиодные). На Малой объездной также будут применены энергоэффективные светильники на светодиодах с мягкий тёплым белым светом, что обеспечит комфорт для водителей при передвижении в тёмное время суток.