Сыктывкарские психологи травили коллегу: из-за стресса у нее случился выкидыш

Проблемы у преподавателя начались не сразу. До 2019 года она работала довольно спокойно, а конфликты с коллегами не маячили на горизонте. Впрочем, все-таки некоторые странности Ирина все же замечала.

Сыктывкарцы уже давно привыкли к несправедливостям образовательной системы, с которыми сталкиваются ученики и их родители. Однако иногда это касается и самих преподавателей. В редакцию портала PG11.ru обратилась бывшая работница муниципального учреждения дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Ирина Экк, которая рассказала о том, как ее несколько лет изводили на работе и как она победила в битве между добром и злом. Все началось в 2015 году, когда Ирина Экк устроилась на работу в МУДО "ЦППМиСП". Женщина отметила, что в это время у ее матери ухудшилось здоровье и ей необходимо было работать прямо рядом с домом, чтобы чаще навещать ее. Этим организация и привлекла ее.

- Была как-то фотовыставка “Наркотик-убийца” за авторством девушки-трансгендера из Швеции. Это было просто ужасно: на щитах разместили фотографии умерших наркоманов, факты из их жизни. Все было настолько жутко, что детям просто становилось плохо, - отметила педагог.

Ирина пыталась достучаться до коллег и дать понять им, что так не должно быть. Но ей, по словам женщины, сказали не лезть не в свое дело. Педагог продолжила работать, но странности на этом не заканчивались.

В 2019 году в класс, где учился ребенок Ирины, пришли ее коллеги с лекцией о вреде алкоголя и курения. Странным оказалось то, что после мероприятия ее ребенок, наоборот, захотел вредить своему здоровью. И “бить” татуировки.

- Я все удивлялась почему так. Но выяснилось, что на “лекции против употребления алкоголя и никотина” преподаватели демонстрировали кадры употребления, очень подробно обо всем рассказывали. Один из педагогов показывал свою татуировку “черного скорпиона” на руке. Такое я терпеть не стала и обратилась напрямую к своим коллегам с резонным вопросом “Что вообще происходит?”. Зачем о всем этом знать первоклассникам?, - поделилась женщина.

Как отметила Ирина, она не одна столкнулась с подобным. Она была председателем родительского комитета в школе, и родители других детей заваливали их сообщениями о том, что их дети неожиданно захотели “пить”.

- Я обратилась к коллегам и заявила, что нужно что-то менять в программе. Меня послали. Сказали “идите хоть в прокуратуру”. Ну я и пошла. Написала заявление по семи пунктам, - отметила Ирина.

После обращения в прокуратуру педагога начали травить.

- Прихожу на работу - и у меня нет компьютера. Изъяли всю технику. Обнаруживаю потом, что с моего аккаунта моим друзьям рассылали всякие странные вещи. Мой стол сдвинули к самой стенке. Было очень неудобно. Я попросила мужчин помочь его обратно передвинуть, на что получила ответ “Двигайте как хотите. По прокуратурам есть силы ходить, вот и на это найдете”. Коллеги могли швыряться стульями. Говорили “я на этом паршивом стуле после нее сидеть не буду”. Постоянно шептались за спиной: “А ЭТУ что, еще не уволили еще?”, - делится Ирина.

Женщина просит отметить, что над ней издевались люди с образованием психологов. Которые работают с детьми.

- Однажды дошло до страшного. Я должна была уезжать на реабилитацию по уходу за ребенком-инвалидом. И мне не подписывали документы. В итоге все доходило до скандалов. Даже мой муж приходил.

Ирина Экк заявляет, что из-за жуткого стресса у нее случился выкидыш. Это потрясло женщину.

- Последней каплей стало то, что мне начали лепить выговоры. Не отпустили на похороны брата. Предложили подписать бумагу о сокращении до уборщицы. Я сказала им, что у меня больная мать и сын-инвалид, на что получила ответ: “Ваши инвалиды и мертвецы нас не волнуют”. Напомню, все эти люди - психологи, которые работают с детьми.

Женщина отметила, что над ней каждый день устраивали “судилища”: критиковали, разбирали полеты, выписывали выговоры. Ирина не выдержала и пошла в суд. Суд не нашел доказательства травли, но назначил ей моральную компенсацию за ложные выговоры - 10 тысяч рублей.





