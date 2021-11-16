В Коми подросток собирал лом и умер от удара током

В Княжпогостском районе произошла трагедия, которая сломала жизнь не одному человеку. Все началось с того, что рядом с местной исправительной колонией оказалс 17-летний подросток. Юноша собирал металлолом, но вернуться домой ему было уже не суждено.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, главным энергетиком исправительного учреждения были допущены многочисленные нарушения при эксплуатации электросетей и оборудования колонии-поселения.

В результате в апреле 2021 г. 17-летний подросток при сборе металлолома на участке, принадлежащем колонии, споткнулся и схватился рукой за неизолированный провод, свисавший с неэксплуатируемой опоры электропередач и находившийся под напряжением. Какие-либо надписи, предупреждающие об опасности, на участке отсутствовали. От удара током подросток скончался.