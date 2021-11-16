Жители Коми отдали больше 9 миллионов рублей «заместителю прокурора»

Неизвестные с виртуальных номеров, идентичных телефонным номерам прокуратуры Республики Коми, звонят гражданам. Представляясь заместителем прокурора республики, злоумышленники обращают внимание на номер телефона, с которого они звонят, предлагают зайти на сайт прокуратуры Республики Коми, чтобы убедиться в его подлинности, увидеть в соответствующем разделе сайта фотографию и ФИО заместителя прокурора республики.

После этого гражданина начинают методично убеждать в необходимости совершить под видом участия в оперативно-разыскных мероприятиях ряд банковских операций. В результате потерпевшие переводят мошенникам крупные суммы собственных денежных средств, а также узнают, что на их имя оформлены кредиты.

За последние дни в результате использования данных схем у троих жителей региона было похищено около 9 млн рублей.