Школьники Коми получат специальность уже в школе

- В прошлом году, когда я ездил по городам и районам, многие родители с досадой говорили о том, что в регионе утрачена система профобучения старшеклассников. По итогам поездок я поставил перед Минобразования Коми задачу возобновить систему профориентации для ребят 9-11 классов (это то время, когда подростки уже всерьез задумываются о будущей профессии), - рассказал Владимир Уйба.

Об этом Владимир Уйба рассказал в своем видеообращении. Он подчеркнул, что эта тема находится на его контроле и как руководителя региона, и как члена Бюро Союза машиностроителей России, возглавляемого Сергеем Викторовичем Чемезовым.

С 15 ноября в учреждениях профобразования в Коми по инициативе Главы региона началось обучение учащихся старших классов школ тем специальностям, которые на сегодня особенно востребованы на рынке труда.

Минобразования Коми разработало программу обучения, которая в нынешнем учебном году стартовала 15 ноября. До мая 2022 года 620 старшеклассников в 12-ти муниципальных образованиях могут бесплатно получить одну из 12-ти специальностей.

- Этот формат поддержки подрастающего поколения в числе приоритетов деятельности РосМаша, членом Бюро которого я являюсь. Поэтому, воглавив Республику Коми, взял эту тему под личный контроль. На нынешний учебный год по моему поручению из бюджета региона на профобучением старшеклассников, в том числе, ребят с ограниченными возможностями здоровья, заложено порядка 10 миллионов рублей. Наша задача – помочь юным жителям городов и районов найти себя и к моменту получения аттестата понять – каким делом они готовы заниматься на профессиональной основе, куда дальше хотят пойти учиться для этого, - высказался Владимир Уйба.

Обучение начато в техникумах и колледжах: Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Печоры, Инты, Воркуты и Усинска, а также - Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Вымского Ижемского и Удорского районов.

Так, в Воркуте школьников обучат в политехе на повара и слесаря по ремонту автомобилей, в горно-экономическом колледже - на секретарей-администраторов, в медколледже – на младших медсестер по уходу за больными. Медкурс организован также в Ухте и Сыктывкаре на базе медколледжей.

Школьники Сыктывдинского и Сысольского районов постигают азы поварского ремесла (знаниями и навыками с ними делятся мастера республиканского агропромышленного техникума им. Н.В. Оплеснина). Там же открыты и другие направления: «Слесарь по ремонту автомобилей», «Секретарь-администратор».

Научиться секретам косметологии и погрузиться в тонкости фармацевтики и медицинского регистратора школьники могут в Сыктывкарском медколледже им. И.П. Морозова.

В Печорском промышленно-экономическом техникуме подросткам предлагается обучение по направлениям: «Продавец непродовольственных товаров», «Плотник», «Портной». По первому направлению смогут обучиться и школьники Инты в Приполярном политехе.

В Усинске учащиеся выпускных классов школ могут выбрать такие направления, как: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Секретарь-администратор», «Оператор по исследованию скважин».

В Ижемском районе юным жителям предложены специальности: «Продавец продтоваров» и «Водитель мототранспортных средств».

Сосногорский технологический техникум обучит профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». Микуньский железнодорожный техникум – этой же профессии, а также - навыкам «Слесаря по ремонту автомобилей» (на базе Удорского филиала Сыктывкарского политехнического техникума).