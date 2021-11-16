На трассе в Коми погиб человек: его переехали два авто подряд

15 ноября закончилось для одного из жителей Коми таргичным исходом. Обычный переход через дорогу лишил его жизни. Подробности рассказали в региональном ГИБДД.

В 20:17 на трассе "Вятка" в Прилузском районе произошло смертельное ДТП. Водитель 1990 года рождения за рулем ВАЗ-21101 ехал по дороге Чебоксары-Сыктывкар. Мужчина был пьян. На 627 км он сбил пешехода 1962 года рождения, который пересекал проезжую часть вне специального перехода.

После наезда ВАЗа пешехода откинуло на полосу встречного движения, здесь его переехал МАЗ под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате аварии пешеход погиб до приезда скорой. На его одежде не было светоотражающих элементов.