В России предлагают поднять минимальные цены на алкоголь

Минфин выступил с предложением повысить минимальную розничную цену на некоторые виды алкоголя. Предполагается, что произойдет это уже в 2022 году, пишет “ТАСС”.
Так, цена на водку может вырасти до 261 рубля за 0,5 литра, на коньяк - до 480 рублей. Таким образом, минимальную розничную цену на водку планируется повысить на 7,4% с действующих 243 рублей. А МРЦ на коньяк может вырасти на 7,6%, с текущих 446 рублей. Также изменения коснутся и цены на бренди, которую предлагают повысить с 324 рублей до 348 рублей.
Минимальная отпускная цена на бренди может быть повышена с 256 до 270 рублей за 0,5 литра, оптовая - с 269 до 284 рублей, оптовая цена коньяка - с 352 до 371 рубля, отпускная цена коньяка с 370 до 391 рубля. Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2022 года может составить 214 рублей против 203 рубля в настоящее время, оптовая - 222 рубля против действующей сейчас 210 рублей за 0,5 литра, - сообщает издание.