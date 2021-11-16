В России предлагают поднять минимальные цены на алкоголь

Минфин выступил с предложением повысить минимальную розничную цену на некоторые виды алкоголя. Предполагается, что произойдет это уже в 2022 году, пишет “ТАСС”.

Так, цена на водку может вырасти до 261 рубля за 0,5 литра, на коньяк - до 480 рублей. Таким образом, минимальную розничную цену на водку планируется повысить на 7,4% с действующих 243 рублей. А МРЦ на коньяк может вырасти на 7,6%, с текущих 446 рублей. Также изменения коснутся и цены на бренди, которую предлагают повысить с 324 рублей до 348 рублей.