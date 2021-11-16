В сертификат о вакцинации могут добавить фото человека

Появилась информация о том, что сертификаты вакцинации могут дополнить фотографиями. Об этом пишут “РИА Новости”.

Таким образом планируется ускорить процесс проверки сертификатов. Это поможет избежать очередей, ведь тогда отпадает необходимость проверки паспорта.