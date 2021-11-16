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В сертификат о вакцинации могут добавить фото человека

В сертификат о вакцинации могут добавить фото человекаФото: РИА Новости / Алексей Куденко

Появилась информация о том, что сертификаты вакцинации могут дополнить фотографиями. Об этом пишут “РИА Новости”.

Таким образом планируется ускорить процесс проверки сертификатов. Это поможет избежать очередей, ведь тогда отпадает необходимость проверки паспорта.

Сертификаты о вакцинации, доступ к которым пользователи получают через сайт госуслуг, могут быть дополнены их фотографиями... Этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, участвовали в дискуссии и представители Минздрава, - рассказал изданию источник.

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