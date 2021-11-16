Житель Коми получил штраф за оскорбительный фотошоп

19-летний житель Усинска решил жестоко пошутить над своей знакомой. В итоге дело дошло до суда.
Как оказалось, молодой человек с помощью фотошопа приделал к фото обнаженной модели лицо своей знакомой. После этого злоумышленник разместил снимок в городском чате. Картинка сопровождалась оскорбительными выражениями в адрес жертвы.
Пострадавшая увидела фото и обратилась в прокуратуру города. В ходе проверки правоохранители пообщались с “создателем” картинки. Молодой человек не стал отрицать свою вину и заявил, что хотел таким образом пошутить над девушкой.
Мировой судья Девонского судебного участка признал молодого человека виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.