Коми просит у правительства 1.5 миллиарда рублей на реконструкцию набережной в Сыктывкаре

Минстрой РФ и Правительство России получили заявку на полтора миллиарда рублей на завершение реконструкции многострадальных береговых укреплений в сыктывкарском парке имени Кирова. Об этом со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального Игоря Кузьмичева сообщает "Комиинформ".
По словам минмстра, заявка была подана на основании концепции развития Кировского парка, полученной от администрации Сыктывкара.
- Идет активная переписка. Усложняет то, что кроме концепции у нас нет полного комплекта подтверждающих документов, имеющих положительное заключение экспертизы по ценообразованию. Город активно этим занимается, ждем со дня на день, - отметил он.