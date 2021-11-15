Коми просит у правительства 1.5 миллиарда рублей на реконструкцию набережной в Сыктывкаре

Минстрой РФ и Правительство России получили заявку на полтора миллиарда рублей на завершение реконструкции многострадальных береговых укреплений в сыктывкарском парке имени Кирова. Об этом со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального Игоря Кузьмичева сообщает "Комиинформ".

По словам минмстра, заявка была подана на основании концепции развития Кировского парка, полученной от администрации Сыктывкара.