Сыктывкарец ударил полицейского прямо в дежурной части

В Сыктывкаре вынесен приговор 24-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции.
Инцидент произошел в июле этого года. Фигурант дела совершил мелкое хулиганство, из-за чего его доставили в отдел полиции. В этот момент молодой человек был пьян.
Действуя на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе его задержания и доставления, он ударил одного из сотрудников полиции в область груди, - сообщает Следственный комитет региона.
В итоге по решению суда молодому человеку назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.