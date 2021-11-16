Сыктывкарец ударил полицейского прямо в дежурной части

В Сыктывкаре вынесен приговор 24-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Инцидент произошел в июле этого года. Фигурант дела совершил мелкое хулиганство, из-за чего его доставили в отдел полиции. В этот момент молодой человек был пьян.