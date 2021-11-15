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Жителям Коми предложили оценить работу мэров и качество жизни в городах

Жителям Коми предложили оценить работу мэров и качество жизни в городах

В Коми продолжается опрос по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований.

Участникам опроса предлагается оценить качество автомобильных дорог и предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (организация водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения). Также на сайте можно оценить работу мэра, председателя Совета и даже качество автобусных маршрутов.

Электронная форма анкеты расположена по адресу http://anketa.rkomi.ru/pages/otsenka_effektivnosti_deyatelnosti_rukovoditeley

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