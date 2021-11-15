Коми не лишится северных выплат

Жителей Коми взбудоражила информация об отмене северных надбавок в регионе. Однако в Правительстве объяснили, что на самом деле это всего лишь недопонимаение. Все останется также, как прежде.

Как сообщает "Комиинформ"., в СМИ появилась информация о том, что Республику Коми, кисключат из списка районов и местностей приравненных к Крайнему Северу. Якобы это лишит жителей районных и северных надбавок. При этом идет отсылка на подписанный президентом России Владимиром Путиным 12 ноября 2021 года Указ о внесении изменений в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации.

Подписанный документ признает утратившим силу с 1 января 2022 года пункт 6 Указа президента России от 24 января 1992 года № 46 "О неотложных мерах по стабилизации экономики и развитию социальной сферы Коми ССР".