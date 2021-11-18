Эксперты назвали самый популярный «неубиваемый» смартфон

Ассортимент защищенных смартфонов в интернет-магазинах Казахстана весьма широк: по данным портала E-Katalog, он включает более 100 устройств. Среди такого разнообразия моделей наибольшим спросом у посетителей портала пользуется Doogee S88 Pro. Предлагаем выяснить, чем именно он так хорош.
Doogee S88 Pro соответствует трем максимальным классам защиты в мире электроники: IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Он не боится пыли и влаги, легко переносит длительные погружения в воду и выдерживает воздействие горячих струй под давлением. Мощный корпус с металлическим каркасом и резиновыми вставками также защищен от ударов и падений с двухметровой высоты.
Об «экстремальной» ориентированности гаджета свидетельствует и аккумулятор с исполинской емкостью 10 000 мАч, обеспечивающий до месяца работы в режиме ожидания. Кстати, при необходимости мобильный телефон S88 Pro можно напрямую использовать для подзарядки смарт-часов и других мелких гаджетов, поддерживающих беспроводную зарядку — достаточно приложить их к корпусу смартфона.
S88 Pro получил довольно крупный, по меркам защищенных смартфонов, экран размером 6,3 дюйма с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 p), обеспечивающим отличную детализацию картинки. Встроенный датчик освещения позволяет смартфону автоматически устанавливать комфортный уровень подсветки, тем самым экономя заряд.
Основных камер у Doogee три: главная на 21 Мп, ультраширокая (с углом обзора 130°) на 8 Мп и телефото на 8 Мп. В небольшом каплевидном вырезе вверху дисплея скрывается 16-мегапиксельная фронталка. В плане качества съемки аппарат звезд с неба не хватает, но при хорошем освещении на нем можно получить яркие, сочные и четкие кадры.
А вот к функциональному наполнению модели придраться трудно: здесь есть сканер отпечатка и бесконтактный NFC-чип, модуль GPS/ГЛОНАСС и современный разъем USB Type-C. Процессор MediaTek Helio P70 и целых 6 ГБ ОЗУ гарантируют высокую производительность и моментальное переключение между открытыми приложениями. Для хранения файлов и установки программ выделено 128 ГБ пространства, расширить доступный объем хранилища можно с помощью карты microSD.
Сколько же стоит все это удовольствие? По данным E-Katalog, стоимость Doogee S88 Pro в интернет-магазинах Казахстана стартует с отметки 140 700 тенге — данные актуальны по состоянию на сентябрь 2021 года