Эксперты назвали самый популярный «неубиваемый» смартфон

Ассортимент защищенных смартфонов в интернет-магазинах Казахстана весьма широк: по данным портала E-Katalog, он включает более 100 устройств. Среди такого разнообразия моделей наибольшим спросом у посетителей портала пользуется Doogee S88 Pro. Предлагаем выяснить, чем именно он так хорош.

Doogee S88 Pro соответствует трем максимальным классам защиты в мире электроники: IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Он не боится пыли и влаги, легко переносит длительные погружения в воду и выдерживает воздействие горячих струй под давлением. Мощный корпус с металлическим каркасом и резиновыми вставками также защищен от ударов и падений с двухметровой высоты.

Об «экстремальной» ориентированности гаджета свидетельствует и аккумулятор с исполинской емкостью 10 000 мАч, обеспечивающий до месяца работы в режиме ожидания. Кстати, при необходимости мобильный телефон S88 Pro можно напрямую использовать для подзарядки смарт-часов и других мелких гаджетов, поддерживающих беспроводную зарядку — достаточно приложить их к корпусу смартфона.