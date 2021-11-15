В Сыктывкаре пьяный мужчина накинулся на пожилого лыжника

14 ноября около 11.44 на перекрестке улиц Пушкина и Советской на пожилого мужчину накинулся пьяный прохожий. Как сообщает очевидец, мужчина толкнул лыжника.

В Сыктывкаре пьяный мужчина накинулся на лыжника прямо на улице. Видео с места событий очевидцы опубликовали в группе «Жесть Коми».

Однако на помощь пожилому спортсмену пришел неравнодушный горожанин, который вмешался в ситуацию и прогнал пьянчугу.

Неожиданно, сыктывкарцы осудили человека, который снимал происшествие. Вот что пишут в комментариях под записью с видео:

- А что за свинья трусливо издалека снимает? Телефон ещё и для того, чтобы полицию вызвать использовать можно, не? Слышали о такой функции?