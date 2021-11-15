Вакцину от COVID-19 скоро внесут в календарь прививок

Законопроект "О внесении изменения в ст. 9 ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" может быть принят до конца года, передают "Известия".

- С технической и юридической точек зрения сегодня законопроект готов к принятию во втором и третьем чтениях. Думаю, что в ближайшее время мы его рассмотрим. Главная цель, которую он преследует, — определить порядок финансирования вакцинации. Сегодня деньги на прививочную кампанию населения России выделяются из Резервного фонда правительства, после принятия этих норм они будут поступать из федерального бюджета, — сообщил "Известиям" первый зампред Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, если законопроект будет принят, то для некоторых категорий профессий вакцинация от COVID-19 станет обязательной. Речь идет в том числе о медработниках, учителях, занятых в торговле. Однако для остальных групп населения вакцинация останется добровольной, отметил парламентарий.