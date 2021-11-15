Коми заняла 67 место среди регионов в рейтинге оборота общепита

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по индустрии питания. Однако в 2021 году кому-то удалось наладить дела. Аналитики "РИА Новости" выяснили, как обстоит ситуация в разных регионах.

Так, в прошлом году оборот индустрии питания снизился на 20,7 процентов. А уже в 2021 году, за первые 9 месяцев года, оборот увеличился, в среднем, на 27,4 процента. Всего в рейтинге значатся 85 регионов. Проанализировав ситуацию в Коми, аналитики поместили нашу республику на 67 место.

Первое место занял Приморский край. Там местные кафе и рестораны увеличили оборот на целых 80 процентов.