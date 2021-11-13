В Минпросвещения рассказали, будут ли переводить школы на дистанционку

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России, рассказал о том, планируется ли переводить школы на дистанционное обучение. Подробности сообщают “РИА Новости”.

"Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации", — сказал министр журналистам.

По мнению Кравцова, предложенные Роспотребнадзором меры работают, поэтому их стоит продлить. Также он добавил, что отдельные региона могут переводить школьников на дистанционное обучение, если того потребует эпидемиологическая ситуация.