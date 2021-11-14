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Эксперт назвала список документов, которые нужны для максимальной пенсии

Эксперт назвала список документов, которые нужны для максимальной пенсииФото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Этим вопросом нужно озаботиться заранее

Стало известно, какие именно документы нужны для получения максимальной пенсии. Подробности рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, пишут “РИА Новости”.

Так, нужно подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и другие важные условия. Например, инвалидность. Также важно важно учесть весь рабочий стаж, официальные доходы и предоставить оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность, зарплатные ведомости (если этих данных нет в ПФР), справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, справки об инвалидности и других основаниях для льгот.

Напомним, сейчас пенсия по старости формируется из страховых взносов, которые составляют 22% от зарплаты. Также эксперт отметила, что с 2002 года на каждого официально устроенного сотрудника ведутся лицевые счета в ПФР. Обращаясь за начислением пенсии, нужно подтвердить размер заработка, который был до 2002 года. Деньги, заработанные гражданином с 2002 года, отражены на лицевом счёте.

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