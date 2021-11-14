Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Минсельхоз пообещал не допустить дефицита продуктов в России

Минсельхоз пообещал не допустить дефицита продуктов в РоссииФото из архива PG11.ru

Власти России не допустят дефицита продуктов в стране, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Об этом сообщают "РИА Новости".

- Этого (дефицита продуктов - ред.) мы не допустим, - сказал Патрушев в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Он отметил, что в мире наблюдается "абсолютно нездоровая" тенденция на глобальных рынках продовольствия.

Мы живем в эпоху кризиса, цены на продукты питания растут с каждым днем, и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках, - указал министр.

- Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу. В связи с этим будем увеличивать государственную поддержку этих отраслей, в том числе будем работать с сетями, - сказал Патрушев.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости