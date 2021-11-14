Минсельхоз пообещал не допустить дефицита продуктов в России

Власти России не допустят дефицита продуктов в стране, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Об этом сообщают "РИА Новости".
- Этого (дефицита продуктов - ред.) мы не допустим, - сказал Патрушев в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Он отметил, что в мире наблюдается "абсолютно нездоровая" тенденция на глобальных рынках продовольствия.
Мы живем в эпоху кризиса, цены на продукты питания растут с каждым днем, и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках, - указал министр.
- Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу. В связи с этим будем увеличивать государственную поддержку этих отраслей, в том числе будем работать с сетями, - сказал Патрушев.