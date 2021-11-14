Минсельхоз пообещал не допустить дефицита продуктов в России

Мы живем в эпоху кризиса, цены на продукты питания растут с каждым днем, и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках, - указал министр.

- Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу. В связи с этим будем увеличивать государственную поддержку этих отраслей, в том числе будем работать с сетями, - сказал Патрушев.