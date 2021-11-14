Снегопады, ветер и потепление: погода в Сыктывкаре на неделю

Синоптики рассказали о погоде в Сыктывкаре на предстоящей неделе.

Погода останется неустойчивой, с температурными перепадами, и по территории будет контрастной. В начале недели воздушные массы будут поступать со стороны Северного Ледовитого океана, что приведет к заметному усилению морозов, особенно на северо-востоке. Там уже со вторника прогнозируется -18...25С, на крайнем северо-востоке до -30С, местами возможно и ниже. На северо-западе и в южных районах в течение среды похолодает до -8...-15С. Но до конца рабочей недели морозы удержатся лишь в Заполярье.

Большая часть территории уже с четверга попадет под влияние нового циклона. Он принес снегопады, усиление ветра, метели и потепление, предположительно до -1...-6С.

