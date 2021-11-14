Минздрав: при ревакцинации "Спутником Лайт" сертификат начнет действовать в день прививки

При повторной вакцинации "Спутником Лайт" или вакцинации переболевших сертификат начинает действовать в день прививки, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов журналистам.
По его словам, сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом Спутник Лайт начинает действовать через 21 день после прививки. При вакцинации "Спутником V" или другими двухкомпонентными вакцинами сертификат активируется сразу после введения второго компонента – обычно через 21 день после введения первого компонента, уточнил он.
- Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита. При этом если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших "Спутником Лайт", то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки, - разъяснил помощник главы российского министерства.