Минздрав: при ревакцинации "Спутником Лайт" сертификат начнет действовать в день прививки

При повторной вакцинации "Спутником Лайт" или вакцинации переболевших сертификат начинает действовать в день прививки, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов журналистам.

По его словам, сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом Спутник Лайт начинает действовать через 21 день после прививки. При вакцинации "Спутником V" или другими двухкомпонентными вакцинами сертификат активируется сразу после введения второго компонента – обычно через 21 день после введения первого компонента, уточнил он.