В Ухте пожарные спасли из огня четыре человека

За минувшие сутки на территории Республики Коми произошло 3 пожара. Погибших и пострадавших людей нет. На пожаре в Ухте звенья газодымозащитной службы спасли 4 человека.

13 ноября в 16:30 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании в квартире деревянного жилого дома по адресу: поселок Ярега, ул. Октябрьская, д.2. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. На момент прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Звеньями ГДЗС из задымленных помещений было спасено 4 человека. Пострадавших людей нет. В 17:28 пожар был

ликвидирован. В результате пожара повреждены вещи на площади 6 квадратных метров .

В тушении пожара были задействованы 13 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.