Россиянам объяснили, кого продолжат штрафовать за отсутствие техосмотра

На этой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Это решение облегчит жизнь многим нашим гражданам и коснётся примерно 50 млн транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.



Вместе с этим стали поступать обращения, в том числе через социальные сети, с вопросом:



Как трактовать изменения в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Речь идёт о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты - 2000 рублей.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым.

Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным.

На остальных — штраф распространяться не должен.