Между привитыми от коронавируса снова разыграют 100 тысяч рублей

Среди россиян, привившихся от COVID-19, дополнительно разыграют денежные призы. Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня. Об этом сообщают "РИА Новости".
Поощрения в размере 100 тысяч рублей получат тысяча человек. Участвовать в акции смогут все, кто поставил любую российскую вакцину до проведения розыгрыша.
При этом если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами.
Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определяет компьютер. Вся информация доступна в личном кабинете на портале госуслуг.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет четыре процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.