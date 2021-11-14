Между привитыми от коронавируса снова разыграют 100 тысяч рублей

Среди россиян, привившихся от COVID-19, дополнительно разыграют денежные призы. Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня. Об этом сообщают "РИА Новости".

Поощрения в размере 100 тысяч рублей получат тысяча человек. Участвовать в акции смогут все, кто поставил любую российскую вакцину до проведения розыгрыша.

При этом если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами.