Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Врач рассказала, как избежать сахарного диабета

Врач рассказала, как избежать сахарного диабетаФото из архива PG11.ru

Большое число людей, страдающих сахарным диабетом, могли бы избежать его, скорректировав образ жизни, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.

Ежегодно 14 ноября в мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом.

- Большое число людей, страдающих сахарным диабетом, могли бы избежать его, вовремя скорректировав образ жизни, - сказала Котешкова.

По ее словам, причиной наиболее распространенного сахарного диабета второго типа является инсулинорезистентность.

- А инсулинорезистентность возникает от неправильного образа жизни в условиях минимальной физической активности и использования продуктов, богатых жиром или легкоусвояемыми углеводами, - уточнила врач.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости