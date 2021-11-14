Врач рассказала, как избежать сахарного диабета

Большое число людей, страдающих сахарным диабетом, могли бы избежать его, скорректировав образ жизни, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.
Ежегодно 14 ноября в мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом.
- Большое число людей, страдающих сахарным диабетом, могли бы избежать его, вовремя скорректировав образ жизни, - сказала Котешкова.
По ее словам, причиной наиболее распространенного сахарного диабета второго типа является инсулинорезистентность.
- А инсулинорезистентность возникает от неправильного образа жизни в условиях минимальной физической активности и использования продуктов, богатых жиром или легкоусвояемыми углеводами, - уточнила врач.