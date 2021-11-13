В России начнут производство нового препарата от коронавируса

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» (фавипиравир) был зарегистрирован 12 ноября. Отмечалось, что своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии коронавируса. Фавипиравир был синтезирован для лечения инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами. Он показал свою эффективность против вирусов гриппа, в том числе птичьего гриппа, а также других инфекций.

- Производство начнется уже в декабре этого года, — сказали в пресс-службе.

Производство инъекционного препарата от коронавируса «Арепливир» начнется в декабре 2021 года. Об этом сообщают " Известия ".

«Арепливир» в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе «Биохимик» в Саранске (входит в группу «Промомед»). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 млн упаковок в месяц.

15 октября в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. Отмечалось, что все необходимые документы, в том числе промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований, были поданы в Минздрав РФ.

В мае 2020 года первый в мире препарат на базе фавипиравира, рекомендованный для лечения коронавируса, «Авифавир», был зарегистрирован Минздравом.