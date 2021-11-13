Сыктывкарцы смогут сдать автомобильный пластик на переработку

В Сыктывкаре начали принимать на перерабтку автомобильный пластик. Занимается этим компания «ПВС», пишет «Комиинформ».

Руководитель организации Александр Неськин отметил, что они принимают пластик без металла. За каждый килограмм отходов сыктывкарцам будут платить 5 рублей. Привозить пластик нужно по адресу: Дырнос, Орджоникидзе, 89/2, но при надобности компания может забирать пластик у организаций самостоятельно.

Из автомобильного пластика будут производить товары народного потребления. В списке предметов, которые можно сдать на переработку: бамперы, подкрылки, салонный пластик, расширительные баки, канистры из-под масла и тосола.