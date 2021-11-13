Сыктывкарец разгромил две машины, чтобы его пустили в подъезд погреться

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в повреждении чужого имущества, передает прокуратура.

Суд установил, что вечером 19 февраля 2021 года нетрезвый сыктывкарец возле дома № 5 по улице Димитрова беспричинно ударил ногой по зеркалу заднего вида автомобиля KIA Ceed, принадлежащий незнакомой ему женщине. Ущерб владелице авто превысил 27 тысяч рублей.

Сразу после этого металлической палкой хулиган стал наносить удары по машине Volkswagen Tiguan, владелец которой также был незнаком правонарушителю. В результате ударов оказались повреждены передняя и задняя правые двери, переднее правое крыло и правая передняя стойка, зеркало заднего вида и стеклоочиститель задней двери, всего на сумму 147 тысяч рублей. Примечательно, что автомобиль потерпевший приобрел за несколько дней до инцидента.