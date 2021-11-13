Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте внесли в Госдуму

«Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», — подчёркивается в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Правительство России направило в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, пишет RT . Ожидается, что в случае принятия документов и после вступления законов в силу принятые меры будут действовать до 1 июня 2022 года.

«Граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации», — говорится в тексте заявления.

До 1 февраля 2022-го при отсутствии перечисленных документов граждане смогут посетить указанные объекты, предъявив отрицательный ПЦР-тест. После этой даты такая возможность останется только у лиц, располагающих медотводом от прививки.

В правительстве подчеркнули, что при посещении аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, по-прежнему ничего не надо будет предъявлять.

Ещё один законопроект — «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» — регламентирует вопросы использования QR-кодов на железнодорожном и авиационном транспорте. Уточняется, что речь идёт о международных и междугородних перевозках.

Пассажирам также потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение о перенесённом коронавирусе. Отмечается, что вплоть до даты, которую установит кабмин, при отсутствии перечисленных документов будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Иностранцам также нужен будет ПЦР-тест для того, чтобы воспользоваться услугами ж/д- или авиатранспорта.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев на специальном брифинге пояснил, что предъявить документы нужно будет уже на этапе покупки билетов.

«При покупке билетов и при посадке как в самолёт, так и в вагон железной дороги будет предъявляться специальная утверждённая законом медицинская документация... Мы отрабатываем технологию, как можно быстро проверять медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы не задерживать пассажиров на посадке», — сказал он.

В тексте одного из законопроектов поясняется, что россияне, которые приобрели билет на рейс до даты введения обязательных QR-кодов, в отсутствие такой документации смогут вернуться на родину при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

«В случае выявления перевозчиком недостоверных сведений или неразмещения пассажиром необходимых сведений перевозчик обязан в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира в течение 48 часов после покупки билета, но не позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс», — отмечается в тексте.

Авторы документа констатируют, что его принятие повлечёт необходимость выделения дополнительных средств из федерального бюджета для компенсации выпадающих доходов перевозчиков за возврат билетов.

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга в Доме правительства заявила, что переходный период для новых мер продлится до 1 февраля.

«Гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы тем, у кого их нет, поэтому законом устанавливается переходный период и в полном объёме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года», — сказала Голикова.

Она пояснила, что выбранный в законопроектах срок действия новых мер обозначен до 1 июня 2022 года, поскольку эта дата — ориентир по достижению коллективного иммунитета в России.

«Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что нам всё-таки удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные: 80% взрослого населения», — сказала Голикова.

Она также упомянула, что законопроект о QR-кодах не будет распространяться на несовершеннолетних граждан России.