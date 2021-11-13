Сыктывкарцам дадут подарки за участие в переписи населения

В мэрии Сыктывкара работает дополнительный пункт «Всероссийской переписи населения». Каждый переписавшийся здесь получает купон на получение подарка в одном из магазинов города – партнерах акции «Успей переписаться – получи подарок!».

Дополнительный пункт работает по адресу ул. Бабушкина, д.22 (кабинет 105) 12 ноября с 9 до 18 часов, 13 и 14 ноября с 10 до 16 часов с привлечением сотрудников администрации города.

Кроме этого, мэрия Сыктывкара провела переговоры с крупными торговыми центрами об организации работы «мобильных» переписных пунктов, чтобы горожане могли совместить покупки в магазинах торговых центров «Лента», «Макси», «Июнь», «Вивальди Плаза» («Парма») с полезным и важным для страны делом – переписью.