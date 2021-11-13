Сыктывкарцам дадут подарки за участие в переписи населения

В мэрии Сыктывкара работает дополнительный пункт «Всероссийской переписи населения». Каждый переписавшийся здесь получает купон на получение подарка в одном из магазинов города – партнерах акции «Успей переписаться – получи подарок!».
Дополнительный пункт работает по адресу ул. Бабушкина, д.22 (кабинет 105) 12 ноября с 9 до 18 часов, 13 и 14 ноября с 10 до 16 часов с привлечением сотрудников администрации города.
Кроме этого, мэрия Сыктывкара провела переговоры с крупными торговыми центрами об организации работы «мобильных» переписных пунктов, чтобы горожане могли совместить покупки в магазинах торговых центров «Лента», «Макси», «Июнь», «Вивальди Плаза» («Парма») с полезным и важным для страны делом – переписью.
Напомним, «Всероссийская перепись населения» проводится по 14 ноября. Жители страны могут переписаться не только дома с помощью переписчика или на одном стационарных участков, но также в отделениях МФЦ и на портале Госуслуг. На основе данных переписи формируется социальная политика государства. Цель – собрать актуальную информацию о том, кто и как живет в стране. Эти сведения помогут сформировать стратегические планы развития регионов и государства в целом.