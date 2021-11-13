Назван уровень коллективного иммунитета к ковиду в Коми

Стало известно, какой уровень коллективного иммунитета к коронавирусу сформирован в Коми. Так, за последнюю неделю он вырос еще на 1 процент и достиг 57,1%, пишет “Комиинформ”.

Стоит отметить, что общероссийский показатель ниже и составляет всего 49%. Такой статистикой поделился сайт стопкоронавирус.рф.

Всего существует пять критериев региона, свободного от ковида. Коми соответствует только одному из них.