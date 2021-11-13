В Коми мужчина умер в отделении полиции

В Ухте мужчина умер прямо в отделении полиции. Уголовное дело по этому поводу не возбудили, пишет «Комионлайн».

Все случилось 10 октября в камере административно задержанных. Туда поместили 42-летнего мужчину, которого подозревали в хищении из магазина бутылки рома. Внезапно ему стало плохо, и он скончался.

Следователи провели проверку. Экспертиза установила, что мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Полицейские принимали меры по оказанию медицинской помощи, вызвали бригаду скорой, но даже врачам не удалось спасти жизнь задержанному. Известно, что он приехал из Троицко-Печорского района и в Ухте не имел постоянного места жительства.