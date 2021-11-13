В Коми за месяц огурцы и помидоры подорожали на 50%

Кроме того, рост цен был отмечен на соки фруктовые, конфеты, глазированные шоколадом, и яйца куриные - на 10-11%, кетчуп - на 7%, муку - на 6%, мясо птицы, майонез - на 5%, говядину на кости и печень говяжью, пельмени, колбасу сырокопченую, рыбу соленую, маринованную и копченую, молоко стерилизованное, консервы овощные для детского питания, чай черный, макаронные изделия - на 3-4%, говядину бескостную, свинину, фарш мясной, колбасу полукопченую и варено-копченую, мясокопчености, икру, сельдь соленую, масло подсолнечное, творог, молоко сгущенное с сахаром, шоколад, печенье, хлебобулочные изделия из ржаной и пшеничной муки высшего сорта, рис, пшено, крупу овсяную, перловую и вермишель - на 1-2%.

Больше всего за месяц выросли цены на плодоовощную продукцию: огурцы и помидоры свежие - в среднем на 50%, апельсины - на 13%, картофель - на 11%, бананы и грибы - на 10%, чеснок - на 7%, орехи, зелень свежая, сухофрукты, груши и морковь - на 2-3%. Одновременно лимоны подешевели на 10%, свекла - 6%, капуста, лук репчатый, виноград и яблоки - на 1-2%.

За месяц из непродовольственных товаров более всего подорожали шины для легковых автомобилей - на 7%.

Кроме того, в среднем на 1-4% выше, чем в сентябре, отмечены цены на ткани, отдельные виды одежды, обуви, трикотажных изделий осенне-зимнего ассортимента для детей и взрослых, некоторые школьно-письменные принадлежности и бумажно-беловые товары, предметы мебели, посуды, бытовые электроприборы, легковые автомобили.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: порошок стиральный - на 7%, сухие корма для домашних животных - на 5%, бумага туалетная и спички - на 4%, пеленки для новорожденных - на 2%, мыло туалетное и щетки зубные - на 1%.

Цены на дизельное топливо и бензин автомобильный выросли на 0,7% и 0,9% соответственно.

Среди лекарственных препаратов в среднем на 9% подорожала настойка пустырника, на 8% - сульфацетамид, на 7% - аллохол; на 3-4% - ренни, эссенциале форте Н, офтан катахром, флуоцинолона ацетонид, бромгексин, валокордин, йод, левомеколь, лоперамид и троксерутин. Одновременно хлоргексидин, супрастин, амлодипин, таурин и осельтамивир (номидес) подешевели на 1-2%. Среди медицинских товаров на 1-2% подорожали антисептик для рук, аппарат для измерения артериального давления электронный и шприц одноразовый.

Индекс тарифов и цен на услуги населению в октябре составил 99,7%.

За истекший месяц услуги пассажирского транспорта подешевели в целом на 3%, в том числе стоимость авиаперелета - на 7%, проезд в поездах дальнего следования - на 2%, в такси - на 1%.

Среди туристических услуг подешевели путевки на отдых в Турцию - на 23%. При этом подорожали путевки в ОАЭ - на 10%.

Из бытовых услуг увеличились цены на изготовление гроба - на 4%, постановку набоек - на 3%, ремонт брюк и химчистку мужского костюма, мойку легкового автомобиля, установку пластиковых окон, услуги фотоателье - на 1-2%.

Из прочих наблюдаемых услуг подорожали: аренда индивидуального банковского сейфа - на 19%, билеты в музеи и на выставки - на 12%, дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях - на 7%, отправка простой посылки внутри России - на 3%, медицинские услуги, аренда одно- и двухкомнатной квартиры, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля - на 1%.