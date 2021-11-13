Оперштаб объяснил, зачем в Коми ввели систему QR-кодов

1. Можно ли в Коми получить бумажный документ с QR-кодом о вакцинации тем, у кого нет записи на портале Госуслуг? Как это сделать?

Тем, у кого пройдена процедура вакцинации от COVID-19, но нет сертификата о вакцинации с QR-кодом, следует обратиться в МФЦ. Специалисты помогут зайти на сайт Госуслуг и получить сертификат с QR-кодом в бумажном виде. Этот бумажный документ с QR-кодом можно будет предъявлять по месту требования.

2. Может ли родитель, не имеющий QR-кода или результата ПЦР-тестирования, привести ребёнка на занятие?