Оперштаб объяснил, зачем в Коми ввели систему QR-кодов

1. Можно ли в Коми получить бумажный документ с QR-кодом о вакцинации тем, у кого нет записи на портале Госуслуг? Как это сделать?
Тем, у кого пройдена процедура вакцинации от COVID-19, но нет сертификата о вакцинации с QR-кодом, следует обратиться в МФЦ. Специалисты помогут зайти на сайт Госуслуг и получить сертификат с QR-кодом в бумажном виде. Этот бумажный документ с QR-кодом можно будет предъявлять по месту требования.
2. Может ли родитель, не имеющий QR-кода или результата ПЦР-тестирования, привести ребёнка на занятие?
Родитель, не имеющий QR-кода или результата ПЦР-тестирования, может привести ребёнка на занятия в спортивную секцию, но без нахождения в самом помещении, где проходят занятия.
3. С какой целью введено требование по QR-кодам, в частности, при посещении фитнес-центров и на занятия в спортзалы?
Требование QR-кодов вакцинированных или переболевших новой коронавирусной инфекцией при посещении тех или иных организаций или предприятий – общемировая практика. Такие ограничения вводятся для того, чтобы оградить не болевших или не защищенных вакциной людей от риска заразиться новой коронавирусной инфекцией. Особенно важно обеспечить безопасность людей там, где посетители находятся без защитных масок. Этот как раз относится к спортивным занятиям в помещениях.
Напомним: в Коми открыт доступ к спортивному досугу, в том числе в фитнес-центрах. У тех, кто хочет вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, есть такая возможность, несмотря на пандемию. И у человека есть выбор: вакцинироваться либо проходить ПЦР-тестирование и продолжать занятия физкультурой и спортом, либо на время пандемии оградить себя от риска заражения и избегать мест массового пребывания людей.