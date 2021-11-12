Снег и ветер северный: синоптики рассказали о погоде на выходных в Коми

По данным Коми ЦГМС, в субботу, 13 ноября, в республике будет облачно с прояснениями. Ожидаются снег, северо-западныйи северный ветер 7-12 м/с, в отдельных районах – гололедно-изморозевые отложения. Температура ночью и днем -1...-6, при прояснении -7...-12°С. В Сыктывкаре температура ночью и днем будет -1...-3°С.



В воскресенье, 14 ноября, ночью в отдельных районах республики выпадет небольшой снег. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Температура ночью -7...-12, при прояснении -15...-20, днем -5...-10, на крайнем северо-востоке -10...-15°С.