В Трудовом кодексе появится продолжительность рабочего дня

Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации при увольнении работника закреплены еще советскими нормативно-правовыми актами, пояснили в минтруде. На них по-прежнему ориентируются работодатели. В Трудовом кодексе установлены лишь ограничения для рабочей недели, длительность которой не может превышать 40 часов. Также в нем предусмотрена максимальная продолжительность трудового дня для отдельных категорий работников.

Например, несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет можно работать не более 7 часов в день, а для инвалидов рабочее время устанавливается в соответствии с медицинским заключением. Прописано и то, что для всех категорий работников трудовой день сокращается на один час перед праздниками. Минтруд предлагает закрепить в Трудовом кодексе общую нормальную продолжительность трудового дня, сохранив ее восьмичасовой. В законопроекте уточняются и особенности учета режима рабочего времени тех, кто занят на подземных работах.