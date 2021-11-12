Как сыктывкарцы могут экономить деньги с помощью Системы быстрых платежей

До появления СБП у вас было бы несколько не самых приятных вариантов. Либо перевести деньги из банка в банк по номеру телефона с немалой комиссией, либо отправиться на долгие поиски банкомата своего банка, чтобы снять наличку и отдать ее коллеге.

Представьте, что вам необходимо перевести деньги своему коллеге, но у вас нет ни номера карты, ни реквизитов счета, вы знаете только его телефон и название банка. Что вы будете делать в этом случае?

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в России в начале 2019 года, с тех пор она стремительно набирает популярность. На сегодняшний день ею успели воспользоваться уже 38 миллионов россиян. В материале вы узнаете подробнее о работе СБП, и о том как с ее помощью можно экономить деньги.

Сейчас же вы можете осуществить такой перевод с помощью СБП. Для этого нужно: зайти в банковское приложение, выбрать «Перевод через СБП» (в разных банках названия раздела могут отличаться, но ориентиром для вас может служить логотип СБП), ввести телефон своего коллеги, указать сумму перевода и нажать «Отправить». Деньги поступят на его счет моментально.

Логотип СБП в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Скриншот

Основное преимущество Системы быстрых платежей в том, что с её помощью можно осуществлять переводы общей суммой до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. Если же вы переводите в течение месяца более крупную сумму денег, то банк может взять комиссию за ту часть суммы, которая превышает 100 тысяч в месяц. Например, если вы перевели 105 тысяч в течение месяца, то банк возьмет комиссию с 5 тысяч. Как правило, ее максимальная сумма не превышает 0,5% или 1500 рублей. Но размер комиссии лучше уточнить в банке, которым вы пользуетесь.

Как сэкономить деньги с помощью СБП

Во-первых, вы можете сэкономить на комиссии при переводах между разными банками. Это могут быть переводы между физ.лицами, например, вашему коллеге, как это говорилось выше. А могут быть переводы внутри своих счетов. Например, из вашего зарплатного банка А в банк Б, картой которого вы пользуетесь для повседневных покупок. Без использования СБП за такие операции банки, как правило, взимают внушительную комиссию. При этом зачисление денег на счет может длиться от нескольких минут до нескольких дней, зависит от правил конкретного банка. С СБП же процесс перевода и зачисления средств осуществляется удобнее и быстрее, практически в режиме онлайн.

Во-вторых, с помощью СБП можно перевести деньги в другой банк для оплаты кредита. Если вы получаете зарплату в одном банке, а ипотеку оплачиваете в другом, с помощью СБП можно каждый месяц переводить средства без потерь и комиссий.

Помимо этого, СБП позволяет разделить счет в ресторане. Если у кого-то из компании есть скидки в баре или ресторане, счет выгоднее оплачивать с одной карты. А рассчитываться между собой — с помощью СБП без комиссии.

На сегодняшний день более 200 банков присоединились к Системе быстрых платежей. Как правило она уже автоматически подключена в мобильном приложении банка. Однако есть несколько банков, клиентам которых нужно подключить СБП — это Сбер и Россельхозбанк. Рассмотрим, как подключить СБП на примере Сбера.

Автор скриншота: Про Город

Популярность системы быстрых платежей среди россиян растет с каждым днём. Количество переводов с помощью СБП с начала 2021 года выросло в шесть раз, заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на вебинаре о сервисе оплаты Системы быстрых платежей