Пожилая жительница Коми подарила аферистам 6 миллионов рублей

В полицию Ухты поступило сообщение от местной жительницы, 1948 года рождения, у которой под предлогом отмены несанкционированного кредита было похищено 6 045 550 рублей, сообщает МВД по Коми.

Как следует из рассказа женщины, на ее сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что ее банковские карты пришлось заблокировать, так как их пытались обналичить мошенники. После звонивший предложил свою помощь в решении проблем с электронным кошельком. Чтобы не произошло дальнейшего списания денег, злоумышленник попросил потерпевшую назвать данные паспорта и пароль от онлайн-банка.

Потерпевшая, не раздумывая, назвала все данные, так как на ее счетах находилось более 6 000 000 рублей, которые она не хотела терять. Собеседник добавил, что некоторую сумму придется перевести через банкомат и направил потерпевшую в ближайший филиал, чтобы произвести операцию по переводу денежных средств на якобы безопасный счет. Пенсионерка последовала инструкции незнакомца. Через некоторое время «сотрудник банка» вновь вышел на связь. Он уверил, что денежные средства теперь в безопасности и вернуть их можно будет, написав в банке заявление о переводе финансов на новую карту.