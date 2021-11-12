В Сыктывкаре водитель такси пытался уйти от столкновения и все равно попал в аварию

В Сыктывкаре водитель Renault Logan спровоцировал ДТП, в котором пострадала находившаяся в иномарке пассажирка.

В столице Коми произошла авария с участием такси, в котором пострадала пассажирка авто. 11 ноября в 16:30 43-летний мужчина за рулем Renault, двигался по ул.Петрозаводской со стороны ул.Малышева в направлении ул.Громова. Напротив дома №15 по ул.Петрозаводской водитель не учел безопасной дистанции до впереди двигающегося транспорта и во избежание ДТП выехал на встречную полосу, по которой двигался Nissan X-Trail.

В результате столкновения травмы получила 54-летняя женщина, находившаяся на заднем пассажирском сиденье. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные раны голени и лба, закрытую травму шейного отдела позвоночника. Пострадавшая госпитализирована, не была пристегнута ремнями безопасности.