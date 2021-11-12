В Коми пропал 58-летний мужчина без фаланги пальца

58-летний Владимир Рябов из Усинска пропал без вести. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт», которые сейчас ищут помощи добровольцев.

Его никто не видел с 8 ноября. Он вышел в магазин и не вернулся. У мужчины голубые глаза и русые волосы. Рост - около 178 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в синюю куртку и такого же цвета штаны. Особая примета: отсутствует фаланга большого пальца на левой руке.