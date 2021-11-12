Мэрия выдала разрешение на строительство детсада в местечке Кочпон-Чит

Мэрия Сыктывкара сегодня выдала разрешение на строительство детского сада на 270 мест в местечке Кочпон-Чит. Ранее муниципалитет передал всю документацию в республиканское учреждение «Служба Единого Заказчика Республики Коми» регионального Минстроя, которое будет обеспечивать организацию аукциона по поиску подрядной организации. Предполагается, что детский сад построят до конца 2022 года.

Работы по привязке типового проекта повторного применения на местности выполнило городское Управление капитального строительства. Так, за период 2019-2020 годов были выполнены необходимые инженерные изыскания, разработана проектно-сметная и рабочая документация. Ещё в августе 2020 года получено положительное заключение государственной экспертизы.

Новый социальный объект будет полностью аналогичным тому, что построен и введён в работу в начале этого года в местечке Емваль Эжвинского района.